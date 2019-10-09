Чесноков: победа Медведева на турнире «Большого шлема» — дело времени

Знаменитый российский теннисист Андрей Чесноков выразил мнение, что четвёртая ракетка мира Даниил Медведев рано или поздно сможет выиграть один из турниров «Большого шлема».
«Выступая этим летом в американской серии, Медведев, конечно, совершил чудо. Он был в финале в Вашингтоне, потом в финале в Монреале проиграл Надалю — 3:6, 0:6. А когда проигрываешь с таким счётом, то чисто психологически сложно выходить на следующий матч, поскольку проиграл в одну калитку. Но после Монреаля он выиграл в Цинциннати!
Да, все задавались вопросом, хватит ли ему бензина на US Open? И он выходит в финал. Он боролся до самого последнего мяча, этот финал с Надалем стал просто украшением турнира. То, что он совершил — уже подвиг. И даже проиграв в финале Надалю, он абсолютный молодец. Я думаю, дело времени, чтобы он выиграл один из турниров «Большого шлема», — цитирует Чеснокова «Московский комсомолец».
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