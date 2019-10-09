Федерер: я не забыл, как проиграл Рамос-Виньоласу в Шанхае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу над испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом во втором круге турнира в Шанхае (Китай) со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

«Я провёл отличный первый сет. Я был сосредоточен, ощущал хорошую энергию. Когда много путешествуешь, то энергии не хватает. Первые геймы иногда могут быть непростыми. Но для меня всё сложилось здорово. Я уверенно подавал, попадал в свои точки и, в целом, не оказывался в трудном положении. Но, конечно, тай-брейк иногда требует другой игры. У соперника были шансы, но я сумел справиться и очень этому рад.

Я думал о поражении от Альберта в 2015-м. Помню, что чувствовал тогда. У меня были шансы. Я выиграл больше очков в том матче и должен был победить. Но он отлично сыграл и сумел быстро изменить ситуацию. Конечно, я не забыл о той встрече в Шанхае. Помнил и о лёгкой победе над ним на Уимблдоне, но это не так важно. Сыграть с ним опять в Шанхае, в тех же условиях… Я знал, что он может быть опасен, поэтому я доволен тем, как контролировал ситуацию", — цитирует Федерера официальный сайт тура.



Следующим соперником 38-летнего швейцарца станет победитель матча Давид Гоффен (Бельгия, 13) — Михаил Кукушкин (Казахстан).