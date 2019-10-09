Медведев прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над британцем Кэмероном Норри во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) со счётом 6:3, 6:1.

«Это был прекрасный матч. Играть с победителем квалификации всегда непросто. Для меня это был первый матч за несколько недель, поэтому я немного переживал из-за уровня своей игры. Но мне удалось показать теннис хорошего качества и справиться меньше чем за час. Я очень доволен и жду следующей игры», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

Следующим соперником первой ракетки России будет представитель Канады Вашек Поспишил. Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является лидер рейтинга АТР серб Новак Джокович.