Медведев прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над британцем Кэмероном Норри во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) со счётом 6:3, 6:1.
«Это был прекрасный матч. Играть с победителем квалификации всегда непросто. Для меня это был первый матч за несколько недель, поэтому я немного переживал из-за уровня своей игры. Но мне удалось показать теннис хорошего качества и справиться меньше чем за час. Я очень доволен и жду следующей игры», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.
Следующим соперником первой ракетки России будет представитель Канады Вашек Поспишил. Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является лидер рейтинга АТР серб Новак Джокович.
Медведев: место в рейтинге ATP не имеет значения
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