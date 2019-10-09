Федерер: отец просит, чтобы я и в следующем году сыграл в Шанхае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае его поддерживают родители. Во втором круге 38-летний уроженец Базеля одержал победу над испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом со счётом 6:2, 7:6 (7:5).
«Отец сказал мне: „Пожалуйста, можешь сыграть здесь и в следующем году, чтобы я тоже мог приехать?“ Он здорово проводит время здесь. Моим родителям здесь нравится. Они осматривают достопримечательности. Отец впервые увидел местный центральный корт и арену. Он был очень впечатлён.
Я рад, что родители здесь со мной. Они также собираются отправиться со мной в Токио в следующий понедельник. Родители раньше в Японии не были. Это будет увлекательное путешествие. Они только прибыли из Сингапура, где провели время с моей сестрой. Так что у них тур по Азии", — цитирует Федерера официальный сайт тура.
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