Определился потенциальный соперник Джоковича по третьему кругу турнира в Шанхае

Американский теннисист Джон Иснер (16) не испытал серьёзных проблем в матче второго круга соревнований в Шанхае (Китай). В двух партиях он обыграл француза Люка Пуя — 7:5, 6:3.



Следующим соперником американца станет победитель пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Денис Шаповалов (Канада).



Ещё одним участником третьего круга стал итальянец Маттео Берреттини (11), обыгравший представителя Чили Кристьяна Гарина — 6:3, 6:3.



В следующем раунде Берреттини сыграет или с Роберто Баутистой-Агутом (8) из Испании, или с Райлли Опелкой из США.



Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является лидер рейтинга АТР Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.