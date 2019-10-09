Определился потенциальный соперник Джоковича по третьему кругу турнира в Шанхае
Американский теннисист Джон Иснер (16) не испытал серьёзных проблем в матче второго круга соревнований в Шанхае (Китай). В двух партиях он обыграл француза Люка Пуя — 7:5, 6:3.
Следующим соперником американца станет победитель пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Денис Шаповалов (Канада).
Ещё одним участником третьего круга стал итальянец Маттео Берреттини (11), обыгравший представителя Чили Кристьяна Гарина — 6:3, 6:3.
В следующем раунде Берреттини сыграет или с Роберто Баутистой-Агутом (8) из Испании, или с Райлли Опелкой из США.
Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является лидер рейтинга АТР Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.
Шанхай. 2-й круг
09 октября 2019, среда. 07:30 МСК
22
Люка Пуй
Л. Пуй
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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17
Джон Иснер
Д. Иснер
- 9 октября 2019
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10:40
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10:23
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10:13
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09:50
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09:32
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09:10
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09:01
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08:36
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00:02
- 8 октября 2019
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23:43
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22:41
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21:55
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20:58
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18:28
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18:18
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17:18
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16:44
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16:21
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15:55
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15:14
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