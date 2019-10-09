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Определился потенциальный соперник Джоковича по третьему кругу турнира в Шанхае

Определился потенциальный соперник Джоковича по третьему кругу турнира в Шанхае
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Джон Иснер (16) не испытал серьёзных проблем в матче второго круга соревнований в Шанхае (Китай). В двух партиях он обыграл француза Люка Пуя — 7:5, 6:3.

Следующим соперником американца станет победитель пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Денис Шаповалов (Канада).

Ещё одним участником третьего круга стал итальянец Маттео Берреттини (11), обыгравший представителя Чили Кристьяна Гарина — 6:3, 6:3.

В следующем раунде Берреттини сыграет или с Роберто Баутистой-Агутом (8) из Испании, или с Райлли Опелкой из США.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является лидер рейтинга АТР Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.

Шанхай. 2-й круг
09 октября 2019, среда. 07:30 МСК
Люка Пуй
22
Франция
Люка Пуй
Л. Пуй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Джон Иснер
17
США
Джон Иснер
Д. Иснер
Шанхай. 2-й круг
09 октября 2019, среда. 07:30 МСК
Кристьян Гарин
32
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Маттео Берреттини
13
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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