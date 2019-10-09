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Циципас впервые в карьере обыграл Оже-Альяссима и вышел в третий круг Шанхая

Циципас впервые в карьере обыграл Оже-Альяссима и вышел в третий круг Шанхая
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас (6) одержал непростую победу в матче второго круга соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). На двух тай-брейках он оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).

Ранее теннисисты играли друг с другом трижды, и во всех случаях побеждал канадец.

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. Циципас отметился 5 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 1 брейком из 6. На счету Оже-Альяссима 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Следующим соперником шестого номера посева станет представитель Польши Хуберт Хуркач.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является лидер рейтинга АТР Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.

Шанхай. 2-й круг
09 октября 2019, среда. 07:30 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 3  
7 7 		7 7  
         
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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