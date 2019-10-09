Циципас впервые в карьере обыграл Оже-Альяссима и вышел в третий круг Шанхая

Греческий теннисист Стефанос Циципас (6) одержал непростую победу в матче второго круга соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). На двух тай-брейках он оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).
Ранее теннисисты играли друг с другом трижды, и во всех случаях побеждал канадец.
Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. Циципас отметился 5 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 1 брейком из 6. На счету Оже-Альяссима 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
Следующим соперником шестого номера посева станет представитель Польши Хуберт Хуркач.
Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является лидер рейтинга АТР Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.
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