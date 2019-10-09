Соболенко претендует на звание лучшей теннисистки сентября

Японка Наоми Осака, чешка Каролина Плишкова и представительница Беларуси Арина Соболенко вошли в число кандидатов на звание лучшей теннисистки сентября 2019 года, сообщает официальный сайт WTA-тура.

Голосование завершится в субботу, 12 октября. Победительница будет названа 14 октября. Осака уже признавалась лучшей по итогам января. В августе победу в этой категории одержала канадка Бьянка Андрееску.

В категории «Прорыв месяца» представлены шведка Ребекка Петерсон, американка Элисон Риске, чешка Каролина Мухова и Елена Рыбакина из Казахстана.

В категории «Лучший удар сентября» представлены хорватки Яна Фетт и Петра Мартич, японка Наоми Осака, а также Моника Пуиг из Пуэрто-Рико.

Оценить удары можно в официальном аккаунте WTA-тура в YouTube.

Осака: читаю комментарии и всё время злюсь. Ненавижу себя за это