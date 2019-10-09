Соболенко претендует на звание лучшей теннисистки сентября
Японка Наоми Осака, чешка Каролина Плишкова и представительница Беларуси Арина Соболенко вошли в число кандидатов на звание лучшей теннисистки сентября 2019 года, сообщает официальный сайт WTA-тура.
Голосование завершится в субботу, 12 октября. Победительница будет названа 14 октября. Осака уже признавалась лучшей по итогам января. В августе победу в этой категории одержала канадка Бьянка Андрееску.
В категории «Прорыв месяца» представлены шведка Ребекка Петерсон, американка Элисон Риске, чешка Каролина Мухова и Елена Рыбакина из Казахстана.
В категории «Лучший удар сентября» представлены хорватки Яна Фетт и Петра Мартич, японка Наоми Осака, а также Моника Пуиг из Пуэрто-Рико.
Оценить удары можно в официальном аккаунте WTA-тура в YouTube.
Осака: читаю комментарии и всё время злюсь. Ненавижу себя за это
Осака стала третьей ракеткой мира, Андрееску — пятой
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