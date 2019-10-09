Макинрой поведал, в чём отличие между «Большой тройкой» и молодыми игроками

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» из США Джон Макинрой считает, что умение сохранять энергию критически важно для игры на высочайшем уровне. По его словам, лучшим в этом аспекте является Роджер Федерер.



«Вопрос в количестве энергии и умении её сохранять. Посмотрите на игру Роджера — даже в 38 лет он играет расслабленно и невероятно умело экономит силы. Это и есть талант.



Если говорить о Надале, то он, вероятно, обладает бесконечной энергией. Думаю, что Рафа тренируется наиболее усердно среди всех теннисистов. Джокович? Он словно смесь Рафы и Роджера.



Знаете, даже если у тебя много сил, по ходу официального матча ты можешь нервничать, эмоционально реагировать на эпизоды, а это отнимает много энергии. Это именно та проблема, с которой сталкиваются многие юные игроки. В определённый момент они не понимают, почему так сильно устали. Нужно грамотно подходить ко всему, к ментальной составляющей игры в том числе», — цитирует Макинроя Tennis World USA.