Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, выиграв второй сет со счётом 6:0

Российский теннисист Андрей Рублёв не испытал проблем в матче второго раунда соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). Он обыграл австралийца Джона Миллмана со счётом 6:2, 6:0.



Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. На счету Рублёва 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков из 11. Его соперник отметился 5 подачами навылет и 1 двойной ошибкой. Взять подачу россиянина Миллман шансов не имел.



Следующим соперником третьей ракетки России станет победитель матча Александр Зверев (Германия, 5) — Жереми Шарди (Франция).



Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является лидер рейтинга АТР Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.