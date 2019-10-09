Стал известен соперник Рублёва в борьбе за выход в 1/4 финала турнира в Шанхае
Немецкий теннисист Александр Зверев (6) не без проблем пробился в третий круг престижных соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). На двух тай-брейках он обыграл француза Жереми Шарди — 7:6 (15:13), 7:6 (7:3).
Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Зверев отметился 21 эйсом, 2 двойными ошибками и 100-процентной реализацией брейк-пойнтов — 2 из 2. На счету Шарди 8 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Зверев поборется с представителем России Андреем Рублёвым, который ранее разгромил австралийца Джона Миллмана.
Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является лидер рейтинга АТР Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.
Шанхай. 2-й круг
09 октября 2019, среда. 09:55 МСК
6
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
71
Жереми Шарди
Ж. Шарди
Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, выиграв второй сет со счётом 6:0
- 9 октября 2019
-
12:19
-
12:01
-
11:59
-
11:47
-
10:54
-
10:40
-
10:23
-
10:13
-
09:50
-
09:32
-
09:10
-
09:01
-
08:36
-
00:02
- 8 октября 2019
-
23:43
-
22:41
-
21:55
-
20:58
-
18:28
-
18:18
-
17:18
-
16:44
-
16:21
-
16:14
-
15:55
-
15:14
-
15:03
-
14:54
-
14:28
-
14:28
-
14:16
-
13:36
-
13:04
-
12:33
-
12:25
Партнерский контент