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Стал известен соперник Рублёва в борьбе за выход в 1/4 финала турнира в Шанхае

Стал известен соперник Рублёва в борьбе за выход в 1/4 финала турнира в Шанхае
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев (6) не без проблем пробился в третий круг престижных соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). На двух тай-брейках он обыграл француза Жереми Шарди — 7:6 (15:13), 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Зверев отметился 21 эйсом, 2 двойными ошибками и 100-процентной реализацией брейк-пойнтов — 2 из 2. На счету Шарди 8 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Зверев поборется с представителем России Андреем Рублёвым, который ранее разгромил австралийца Джона Миллмана.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является лидер рейтинга АТР Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.

Шанхай. 2-й круг
09 октября 2019, среда. 09:55 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 15 		7 7  
6 13 		6 3  
         
Жереми Шарди
71
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди
Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, выиграв второй сет со счётом 6:0
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