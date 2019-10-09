Стал известен соперник Рублёва в борьбе за выход в 1/4 финала турнира в Шанхае

Немецкий теннисист Александр Зверев (6) не без проблем пробился в третий круг престижных соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). На двух тай-брейках он обыграл француза Жереми Шарди — 7:6 (15:13), 7:6 (7:3).



Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Зверев отметился 21 эйсом, 2 двойными ошибками и 100-процентной реализацией брейк-пойнтов — 2 из 2. На счету Шарди 8 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в четвертьфинал Зверев поборется с представителем России Андреем Рублёвым, который ранее разгромил австралийца Джона Миллмана.



Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является лидер рейтинга АТР Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.