Павлюченкова: впечатлили ли девушек мои кулинарные способности?
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, чешка Кристина Плишкова и представительница Нидерландов Кики Бертенс перед стартом на турнире в Линце (Австрия) попробовали свои силы в кулинарии.
«Было весело заниматься выпечкой с лучшими шеф-поварами в Австрии. Как вы думаете, девушек впечатлили мои кулинарные способности?» — написала Павлюченкова.
Фото доступно в «твиттере» Анастасии Павлюченковой.
Павлюченкова, получившая девятый номер посева, в первом круге сыграет с хозяйкой кортов Барбарой Хаас (WC). Лидер посева Бертенс стартует встречей с японкой Мисаки Дои (Q), а Плишкова сразится с россиянкой Екатериной Александровой (8).
В 2018 году победу на турнире в Линце одержала итальянка Камила Джорджи.
15-летняя Гауфф вышла во 2-й круг в Линце, попав в основную сетку как лаки-лузер
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