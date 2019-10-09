Джокович легко обыграл Шаповалова в своём стартовом матче «Мастерса» в Шанхае
Сербский теннисист Новак Джокович (1) не испытал проблем в матче второго раунда соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В двух партиях он разобрался с канадцем Денисом Шаповаловым — 6:3, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. На счету Джоковича 3 подачи навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Двойных ошибок серб не допустил. Шаповалов отметился 5 подачами навылет, 2 двойными ошибками. Единственный имевшийся у него брейк-пойнт канадец реализовать не сумел.
Следующим соперником первой ракетки мира станет американский теннисист Джон Иснер.
Напомним, именно Джокович является действующим чемпионом соревнований в Шанхае. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.
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