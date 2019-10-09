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Джокович легко обыграл Шаповалова в своём стартовом матче «Мастерса» в Шанхае

Джокович легко обыграл Шаповалова в своём стартовом матче «Мастерса» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович (1) не испытал проблем в матче второго раунда соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В двух партиях он разобрался с канадцем Денисом Шаповаловым — 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. На счету Джоковича 3 подачи навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Двойных ошибок серб не допустил. Шаповалов отметился 5 подачами навылет, 2 двойными ошибками. Единственный имевшийся у него брейк-пойнт канадец реализовать не сумел.

Следующим соперником первой ракетки мира станет американский теннисист Джон Иснер.

Напомним, именно Джокович является действующим чемпионом соревнований в Шанхае. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.

Шанхай. 2-й круг
09 октября 2019, среда. 13:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Денис Шаповалов
36
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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