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Циципас: Борьба за крупнейшие титулы? Нужно пройти через боль, славу и борьбу

Циципас: Борьба за крупнейшие титулы? Нужно пройти через боль, славу и борьбу
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свой выход в третий круг соревнований категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). На двух тай-брейках он оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).

«Я знал, что будет тяжело, и было действительно очень тяжело. Несмотря на ту концентрацию и те усилия, которые я приложил, мне казалось, что и этого недостаточно для победы.

Знаю, что для борьбы за крупнейшие титулы, для того, чтобы моё имя было в топе, нужно пройти через боль, славу и тяжёлую борьбу. Я очень взволнован. Взволнован и воодушевлён тем, что имею возможность пройти через всё это», — цитирует Циципаса официальный сайт АТР.

Следующим соперником Циципаса станет представитель Польши Хуберт Хуркач.

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