Циципас: Борьба за крупнейшие титулы? Нужно пройти через боль, славу и борьбу
Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свой выход в третий круг соревнований категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). На двух тай-брейках он оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).
«Я знал, что будет тяжело, и было действительно очень тяжело. Несмотря на ту концентрацию и те усилия, которые я приложил, мне казалось, что и этого недостаточно для победы.
Знаю, что для борьбы за крупнейшие титулы, для того, чтобы моё имя было в топе, нужно пройти через боль, славу и тяжёлую борьбу. Я очень взволнован. Взволнован и воодушевлён тем, что имею возможность пройти через всё это», — цитирует Циципаса официальный сайт АТР.
Следующим соперником Циципаса станет представитель Польши Хуберт Хуркач.
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