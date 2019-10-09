Ласицкене, Шубенков и Иванюк выступят на Всемирных военных играх в Китае

Стало известно, кто из легкоатлетов представит сборную России на Всемирных военных играх в Китае. Среди прочих на турнир отправятся Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Илья Иванюк.



Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Алёна Мамина (бег), Ксения Аксёнова (бег), Тимофей Чалый (бег), Вера Рудакова (бег), Валерия Андреева (бег), Полина Миллер (бег), Сергей Шубенков (бег), Дмитрий Сорокин (тройной прыжок), Алексей Фёдоров (тройной прыжок), Максим Афонин (толкание ядра), Александр Лесной (толкание ядра), Евгений, Коротовский (метание молота), Денис Лукьянов (метание молота), Софья Палкина (метание молота), Елизавета Царёва (метание молота), Алексей Худяков (метание диска), Виктор Бутенко (метание диска), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Георгий Горохов (прыжки с шестом).



Соревнования пройдут в Ухане в период с 22 по 27 октября.