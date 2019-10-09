15-летняя Гауфф на отказе украинки Козловой вышла в четвертьфинал в Линце
15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, попавшая в основную сетку турнира в Линце (Австрия) в статусе лаки-лузера, вышла в четвертьфинал. Её соперница по матчу второго круга — украинка Катерина Козлова — отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:4, 4:6, 0:2. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.
Кори 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.
За выход в полуфинал Гауфф поспорит либо с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, либо с победительницей поединка Кики Бертенс (Нидерланды, 1) — Мисаки Дои (Япония, Q).
В 2018 году победу на турнире в Линце одержала итальянка Камила Джорджи.
Линц. 2-й круг
09 октября 2019, среда. 14:30 МСК
83
Катерина Козлова
К. Козлова
Окончен
1 : 2
Rt
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110
Кори Гауфф
К. Гауфф
15-летняя Гауфф вышла во 2-й круг в Линце, попав в основную сетку как лаки-лузер
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