15-летняя Гауфф на отказе украинки Козловой вышла в четвертьфинал в Линце

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, попавшая в основную сетку турнира в Линце (Австрия) в статусе лаки-лузера, вышла в четвертьфинал. Её соперница по матчу второго круга — украинка Катерина Козлова — отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:4, 4:6, 0:2. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.

Кори 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.



За выход в полуфинал Гауфф поспорит либо с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, либо с победительницей поединка Кики Бертенс (Нидерланды, 1) — Мисаки Дои (Япония, Q).



В 2018 году победу на турнире в Линце одержала итальянка Камила Джорджи.