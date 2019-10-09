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Ракетка выскользнула из рук Зверева и улетела на трибуну во время матча в Шанхае

Ракетка выскользнула из рук Зверева и улетела на трибуну во время матча в Шанхае
Теннис / ATP 0

Необычный эпизод произошёл в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае (Китай) между пятой ракеткой соревнований немцем Александром Зверевым и французом Жереми Шарди.

Во время тай-брейка во втором сете теннисист из Германии, выполняя удар справа, не удержал в руках ракетку, и она улетела на трибуну. К счастью, никто из болельщиков не пострадал. Ракетка улетела довольно далеко, и для её возвращения Звереву понадобилась помощь нескольких зрителей.

Видео доступно в «твиттере» ATP Tour.

Немец не стал менять инвентарь и продолжил матч с той же самой ракеткой, что в итоге принесло ему победу. Зверев выиграл со счётом 7:6 (15:13), 7:6 (7:3). Его следующим соперником станет третья ракетка России Андрей Рублёв.

Напомним, в этой же встрече произошёл ещё один эпизод с участием немецкого теннисиста. Выполняя удар у сетки, Зверев попал мячом в лицо оператору матча.

Зверев попал мячом в лицо оператору во время матча в Шанхае
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