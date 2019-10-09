Федерер рассказал, на каких турнирах выступит после Итогового чемпионата ATP
Третья ракетка планеты швейцарец Роджер Федерер поделился планами на оставшуюся часть сезона.
Один из болельщиков задал теннисисту вопрос, планирует ли он принять участие в выставочном турнире, который пройдёт в пригороде Эр-Рияда (Саудовская Аравия).
«Нет, после Итогового чемпионата ATP я буду играть на турнирах в Южной Америке и Мексике, а также в китайском Ханчжоу в конце года», — написал Федерер в своём «твиттере».
Выставочные соревнования в Саудовской Аравии пройдут с 12 по 14 декабря. В числе участников уже оказались финалист US Open 2019 россиянин Даниил Медведев, представитель Швейцарии Стэн Вавринка, итальянец Фабио Фоньини и бельгиец Давид Гоффен. Вскоре станут известны имена ещё четверых теннисистов.
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