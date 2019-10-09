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Федерер рассказал, на каких турнирах выступит после Итогового чемпионата ATP

Федерер рассказал, на каких турнирах выступит после Итогового чемпионата ATP
Теннис / ATP 0

Третья ракетка планеты швейцарец Роджер Федерер поделился планами на оставшуюся часть сезона.

Один из болельщиков задал теннисисту вопрос, планирует ли он принять участие в выставочном турнире, который пройдёт в пригороде Эр-Рияда (Саудовская Аравия).

«Нет, после Итогового чемпионата ATP я буду играть на турнирах в Южной Америке и Мексике, а также в китайском Ханчжоу в конце года», — написал Федерер в своём «твиттере».

Выставочные соревнования в Саудовской Аравии пройдут с 12 по 14 декабря. В числе участников уже оказались финалист US Open 2019 россиянин Даниил Медведев, представитель Швейцарии Стэн Вавринка, итальянец Фабио Фоньини и бельгиец Давид Гоффен. Вскоре станут известны имена ещё четверых теннисистов.

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