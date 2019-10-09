15-летняя Гауфф стала самой молодой четвертьфиналисткой турнира WTA с 2005 года

Американской теннисистке Кори Гауфф, попавшей в основную сетку турнира в Линце (Австрия) в статусе лаки-лузера, покорилось значимое достижение.



Спортсменка преодолела второй круг соревнований после снятия украинки Катерины Козловой при счёте 4:6, 6:4, 2:0. Американка пробилась в четвертьфинал в возрасте 15 лет и 214 дней, став самой молодой участницей этой стадии на турнирах WTA за последние 13 лет. В 2005 году до 1/4 финала добралась Сесил Каратанчева из Болгарии на соревнованиях в Брисбене (Австралия). На тот момент ей было 15 лет и 153 дня.



За выход в полуфинал Гауфф поспорит либо с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, либо с победительницей поединка Кики Бертенс (Нидерланды, 1) — Мисаки Дои (Япония, Q).



В 2018 году победу на турнире в Линце одержала итальянка Камила Джорджи.