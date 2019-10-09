Калинская: может быть, я попробую себя в модельном бизнесе

Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 100-ю позицию в обновлённом рейтинге WTA, рассказала впечатлениях от возросшего интереса болельщиков и соперников после успешных выступлений, а также высказалась о возможной карьере модели.



«Победа над Стивенс? Чем лучше ты играешь, тем больше внимания. Телефон разрывался, было приятно. Все следили, как я играю. Было очень много поздравлений от родных и близких. Атмосфера на больших турнирах, особенно на «Больших шлемах», потрясающая. Приятно было.



Такие девушки как Эжени Бушар являются не только профессиональными теннисистками, но и моделями. Задумывалась ли я о карьере модели? Может быть, я когда-нибудь попробую, но у меня нет такого сильного желания стать моделью. Основное в моей жизни – теннис, родные и близкие», — приводит слова Калинской пресс-служба «ВТБ Кубка Кремля».

Фото доступно в «инстаграме» Анны Калинской.