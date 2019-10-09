Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Линце

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на турнире в Линце (Австрия) под девятым номером, пробилась во второй круг соревнований. В стартовом поединке она обыграла хозяйку кортов Барбару Хаас, получившую уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 6:3.



Соперницы ранее не встречались. Продолжительность поединка составила 1 час 43 минуты. Павлюченкова ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету австрийской теннисистки 1 эйс, 9 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.



За выход в четвертьфинал соревнований Павлюченкова поспорит с представительницей Словакии Викторией Кужмовой, которая без особых проблем переиграла Юлию Грабер из Австрии со счётом 6:4, 6:2.