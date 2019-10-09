Президент USTA: Серена и Винус Уильямс – бабушки американского тенниса

Президент Федерации тенниса США (USTA) Патрик Гэлбрейт поделился мыслями о причинах прогресса американского женского тенниса, отметив важность преемственности поколений.
«Наши теннисистки феноменальны. Дети растут, а в это время уже появились взрослые спортсменки. К ним относятся Слоан Стивенс и Мэдисон Кис. К тому же у нас есть и бабушки – Серена и Винус Уильямс. Так что существуют три поколения игроков, и все они успешны и подталкивают друг друга. Это заставляет Серену и Винус оставаться молодыми.
Мужской теннис? У юношей много вариантов: они могут стать профессиональными футболистами, баскетболистами, бейсболистами. Теннис находится внизу списка их предпочтений, а для девушек это один из приоритетных вариантов», — приводит слова Гэлбрейта Tennis World USA.
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