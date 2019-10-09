Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Видео: бразилец Мело не сдержал смеха, когда его партнёр получил мячом в пах

Видео: бразилец Мело не сдержал смеха, когда его партнёр получил мячом в пах
Теннис / ATP 0

Неприятный, но в то же время комичный эпизод произошёл в стартовом матче турнира в Шанхае (Китай) в парном разряде между дуэтами Лукаш Кубот (Польша)/Марсело Мело (Бразилия) и Борна Чорич (Хорватия)/Рунхао Хуа (Китай).

При счёте 5:2 во втором сете поляк занял позицию у сетки. Китайский теннисист мощно пробил с приёма в центр корта, но попал точно в пах Куботу, не успевшему среагировать на удар соперника. Мело незамедлительно подошёл к партнёру, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Кубот долгое время не мог подняться с корта из-за болевых ощущений. Бразилец попытался сдержать смех, но сделать это ему не удалось.

Видео доступно в «инстаграме» Tennis TV.

Кубот ещё несколько розыгрышей не мог прийти в себя, позволив соперникам подобраться в счёте. Однако это не помешало польско-бразильскому дуэту довести матч до победы – 6:4, 7:5.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019