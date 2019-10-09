Тим рассказал, почему его матч на «Мастерсе» в Шанхае стал уникальным

Австрийский теннисист Доминик Тим, занимающий пятую строчку мирового рейтинга, поделился мыслями о поединке второго круга «Мастерса» в Шанхае (Китай), в котором он обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 7:6 (7:3), 6:3.
«Сегодня был довольно уникальный матч. Нечасто случается, что два игрока встречаются на соревнованиях всех категорий — на ITF Futures, Challenger, ATP 250, ATP 500, ATP 1000, на турнирах «Большого шлема» и на Итоговом чемпионате ATP. Приятно участвовать в таком соперничестве с тобой, Пабло», — написал австриец в своём «твиттере».
За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Тим поспорит с 15-м сеяным соревнований, грузином Николозом Басилашвили, в матче второго круга обыгравшим француза Бенуа Пэра со счётом 6:4, 1:6, 6:1.
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