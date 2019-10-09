Шарапова: я стала намного ближе к завершению карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова, снявшаяся с турнира в Линце (Австрия), рассказала о своём восстановлении после травмы, а также поделилась мыслями о возможном завершении карьеры.
«Я делаю всё, чтобы поскорее выздороветь, но это требует времени. Я не нахожусь под давлением. Главное — хорошо подготовиться к сезону, успешно войти в новый год.
Огонь в моих глазах всё ещё горит. Я знаю, что нужно для успеха в будущем. Когда я выиграла здесь, в Линце, в 2006 году, не думала, что буду продолжать выступать и сегодня. Хочу предоставить себе и своему телу наилучшие возможности для игры.
Я люблю этот вид спорта, но у меня есть и другие цели в жизни. Конечно, я стала намного ближе к завершению карьеры, но кто знает, что ещё впереди», — приводит слова Шараповой пресс-служба турнира в Линце.
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