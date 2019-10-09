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Бертенс — о первом матче в Линце: честно говоря, чувствую себя мёртвой

Бертенс — о первом матче в Линце: честно говоря, чувствую себя мёртвой
Теннис / WTA 0

Восьмая ракетка мира Кики Бертенс из Нидерландов, посеянная на турнире в Линце (Австрия) под первым номером, поделилась впечатлениями от матча первого круга, в котором она обыграла японку Мисаки Дои (Q) со счётом 6:4, 7:5.

«Честно говоря, я чувствую себя мёртвой. Но это не имеет значения. Я выиграла сегодня и отдала так много внутренней энергии, что просто рада тому, что смогла победить в двух сетах.

Настало время для личного титула. Я так много лет приезжаю сюда, играю как в одиночном разряде, так и в парном. В те годы, когда я не очень хорошо выступала в личном первенстве, парные матчи мне помогали. Так что у меня прекрасные воспоминания от этого места. Надеюсь, в этот раз всё получится и в одиночном разряде», — приводит слова Бертенс официальный сайт WTA.

Во втором круге теннисистка из Нидерландов сыграет с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк.

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