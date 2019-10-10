Кудерметова вышла в четвертьфинал в Тяньцзине и сыграет с украинкой Ястремской

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине (Китай). Её соперница по матчу второго круга — хозяйка кортов Чжэн Сайсай, посеянная под седьмым номером, — отказалась от продолжения борьбы при счёте 0:5 в первом сете. Теннисистки провели на корт 28 минут.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 500 тыс. Кудерметова поспорит с 19-летней украинкой Даяной Ястремской, получившей третий номер посева. Во втором раунде уроженка Одессы обыграла китаянку Пэн Шуай со счётом 6:2, 6:4. Турнир завершится 13 октября.



В 2018 году чемпионкой турнира в Тяньцзине стала француженка Каролин Гарсия. В финале она победила чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6 (9:7), 6:3.