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Кудерметова вышла в четвертьфинал в Тяньцзине и сыграет с украинкой Ястремской

Кудерметова вышла в четвертьфинал в Тяньцзине и сыграет с украинкой Ястремской
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине (Китай). Её соперница по матчу второго круга — хозяйка кортов Чжэн Сайсай, посеянная под седьмым номером, — отказалась от продолжения борьбы при счёте 0:5 в первом сете. Теннисистки провели на корт 28 минут.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 500 тыс. Кудерметова поспорит с 19-летней украинкой Даяной Ястремской, получившей третий номер посева. Во втором раунде уроженка Одессы обыграла китаянку Пэн Шуай со счётом 6:2, 6:4. Турнир завершится 13 октября.

В 2018 году чемпионкой турнира в Тяньцзине стала француженка Каролин Гарсия. В финале она победила чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Тяньцзинь. 2-й круг
10 октября 2019, четверг. 07:35 МСК
Чжэн Сайсай
38
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0 		   
5 		   
         
Вероника Кудерметова
45
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Тяньцзинь. 2-й круг
10 октября 2019, четверг. 06:00 МСК
Пэн Шуай
96
Китай
Пэн Шуай
П. Шуай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Даяна Ястремская
23
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Россиянка Кудерметова вышла во второй круг турнира в Тяньцзине
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