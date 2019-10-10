У полуфиналистки Australian Open диагностировали ревматоидный артрит

Полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии 2019 года американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала о проблемах со здоровьем.
«В этом сезоне было много восхитительных моментов. Я горжусь тем, что поднялась на рекордную для себя 23-ю строчку в рейтинге и дошла до полуфинала Australian Open в начале сезона. Были и тяжёлые моменты, но я благодарна за ещё один год своего прогресса.
Сегодня трудный день для меня, так как я вынуждена объявить о своём диагнозе — ревматоидный артрит. Я уже некоторое время чувствую себя не лучшим образом, но когда узнала о причине боли, то испытала облегчение. Я не первый человек, которому диагностировали хроническую болезнь, мне жаль всех, кто вынужден страдать. Я начала лечение и готова к новому испытанию в своей жизни. Без сомнений, каждый день, когда ты здорова, — это подарок. Я на сто процентов намерена оставаться сильной и буду продолжать бороться на корте и за его пределами", — написала Коллинз в своём «инстаграме».
В рейтинге WTA 25-летняя американка занимает 33-ю строчку.
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