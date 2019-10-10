Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае и сыграет с обидчиком Хачанова

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под третьим номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Канады Вашека Поспишила (Q) со счётом 7:6 (9:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.
Первая ракетка России 11 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Медведев поспорит с итальянцем Фабио Фоньини (10), который победил россиянина Карена Хачанова (7) — 6:3, 7:5.
Действующим чемпионом турнира в Шанхае является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.
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