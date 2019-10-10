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Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае и сыграет с обидчиком Хачанова

Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае и сыграет с обидчиком Хачанова
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под третьим номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Канады Вашека Поспишила (Q) со счётом 7:6 (9:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Первая ракетка России 11 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Медведев поспорит с итальянцем Фабио Фоньини (10), который победил россиянина Карена Хачанова (7) — 6:3, 7:5.

Действующим чемпионом турнира в Шанхае является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.

Шанхай. 3-й круг
10 октября 2019, четверг. 07:30 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		7  
6 7 		5  
         
Вашек Поспишил
248
Канада
Вашек Поспишил
В. Поспишил
Хачанов проиграл Фоньини в третьем круге «Мастерса» в Шанхае
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