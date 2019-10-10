15-летняя Гауфф — о своём достижении: вау!

Американская теннисистка Кори Гауфф, попавшая в основную сетку турнира в Линце (Австрия) в статусе лаки-лузера, прокомментировала своё достижение. Она пробилась в четвертьфинал в возрасте 15 лет и 214 дней, став самой молодой участницей этой стадии на турнирах WTA за последние 13 лет. В 2005 году на соревнованиях в Брисбене (Австралия) до 1/4 финала добралась Сесил Каратанчева из Болгарии. На тот момент ей было 15 лет и 153 дня.

«Я знаю её. Вау! Это отличное достижение. Надеюсь, я смогу выйти в полуфинал. Наверное, я уже привыкла быть самой молодой теннисисткой, которой что-то удалось сделать. Надеюсь, так будет и дальше, и я буду продолжать наслаждаться годами юности. Все говорят, что этот период долго не продлится.

Я хочу использовать эти матчи, чтобы прибавлять. Отец сказал, что увидел улучшения после US Open. Сейчас самым главным для меня является игровая практика. Я ощущаю свежесть и очень хочу выступать успешно", — приводит слова Гауфф официальный сайт тура.

В четвертьфинале Кори сыграет с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды, 1) — Элисон ван Эйтванк (Бельгия).

15-летняя Гауфф на отказе украинки Козловой вышла в четвертьфинал в Линце