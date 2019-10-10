Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя США Джона Иснера (16) со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Первая ракетка мира 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Иснера 9 эйсов, ни одной двойной ошибки и брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Джокович поспорит с победителем поединка Хуберт Хуркач (Польша) — Стефанос Циципас (Греция, 6).

Новак является действующим чемпионом турнира в Шанхае. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.