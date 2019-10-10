Ястремская: в ходе матча я хотела спать

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Тяньцзине (Китай). Во втором круге 19-летняя уроженка Одессы победила хозяйку кортов Пэн Шуай со счётом 6:2, 6:4.

«Я не очень хорошо спала ночью. Но старалась подготовиться как можно лучше. В ходе матча я ощущала усталость и хотела спать. Я попыталась заставить себя двигаться и играть интенсивно. Ты не всегда можешь играть великолепно, так что получилось нормально.

Я уверена в своей игре. Я думаю не о трофее, а только о том, чтобы провести отличный матч. Конечно, завоевание титула является моей целью, но я стараюсь об этом не думать», — цитирует Ястремскую официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Даяна поспорит с россиянкой Вероникой Кудерметовой.