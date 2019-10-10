Шарапова оценила свои шансы выступить в Люксембурге

Российская теннисистка Мария Шарапова ответила на вопрос о том, планирует ли она сыграть на турнире в Люксембурге. Бывшая первая ракетка мира снялась с соревнований в Линце из-за травмы плеча.



«Я сыграю несколько сетов и посмотрю, как плечо отреагирует. Я не собираюсь торопить события. Моя главная цель — хорошая, здоровая подготовка к следующему сезону. В своей карьере я никогда не проводила много турниров за год, даже когда была здорова. Думаю, я стала больше знать и представлять, чего я хочу достичь и через что должен пройти мой организм», — приводит слова Шараповой Tennis World USA.

Турнир в Люксембурге стартует 14 октября.

В текущем сезоне уроженка Нягани провела 15 матчей, в которых сумела одержать восемь побед. Из последних 10 матчей она сумела выиграть лишь три