Стало известно, сколько Шарапова просит за участие в турнирах

Директор турнира в Люксембурге Даниэль Маас рассказала, как в состав участниц соревнований попала россиянка Мария Шарапова.
«Все турниры мечтают об этой девушке. Но в этот раз к нам обратился её агент и спросил, может ли она сыграть. Мария хотела сыграть в Европе на позднем этапе сезона. Признаю, что была удивлена, когда они обратились к нам.
Подумав, я осознала, что у Марии нет обязательств перед турнирами в Азии, как у многих теннисисток в это время. Она посетила неделю моды в Париже, обратилась к организаторам турнира в Линце и к нам, чтобы вернуть уверенность в своих силах.
Мы предупредили, что у нас нет $ 300 тыс., которые обычно просит Мария. Это даже больше, чем наш призовой фонд. Но я не думаю, что Мария играет за деньги. Она хочет вернуть уверенность в себе. Мы постарались найти партнёра, чтобы покрыть две трети требуемой суммы", — цитирует Маас Le Quotidien.
Участие Марии в турнире под вопросом из-за травмы плеча. Соревнования начнутся 14 октября.
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