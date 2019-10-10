Фоньини плюнул в сторону судьи и предложил фанату Хачанова пойти за пивом

12-я ракетка мира Фабио Фоньини получил предупреждение в матче с россиянином Кареном Хачановым на турнире в Шанхае за то, что плюнул в сторону линейного арбитра, который заметил, как итальянец наступил на линию при подаче, сообщает Metro.

Судья наказал Фабио за неспортивное поведение, но Фоньини был с этим не согласен. Спустя гейм итальянец пожаловался на то, что один из болельщиков Хачанова на трибуне вёл себя слишком активно. Фоньини обратился к фанату со словами: «Иди купи себе пива. Я заплачу за тебя».

После этого итальянец продолжил оспаривать предупреждение за плевок. Во втором сете Фоньини получил новое предупреждение — на этот раз за затяжку времени на подаче. Фабио отреагировал, сказав: «Это безумие».

В итоге Фоньини победил со счётом 6:3, 7:5 и в четвертьфинале сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

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