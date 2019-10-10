Двукратная победительница турниров «Большого шлема», японская теннисистка Наоми Осака отказалась от гражданства США, чтобы получить возможность выступить за Японию на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), сообщает NHK.
По словам бывшей первой ракетки мира, она завершила необходимые административные процедуры. По японскому законодательству, японец, имеющий больше одного гражданства, к 22 годам должен выбрать одно. 16 октября Наоми как раз исполнится 22 года.
«Возможность представлять Японию на Олимпиаде вызывает у меня особые чувства. Думаю, что, играя за гордость страны, я буду вкладывать ещё больше эмоций», — сказала Наоми.
В 2019 году Наоми стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, а также выиграла турниры в Осаке и Пекине.
- 10 октября 2019
-
15:36
-
15:24
-
14:57
-
14:40
-
14:08
-
13:40
-
13:34
-
13:24
-
13:02
-
12:41
-
12:12
-
11:50
-
11:28
-
10:51
-
10:34
-
09:53
-
09:32
-
09:12
-
08:30
- 9 октября 2019
-
22:31
-
22:13
-
21:35
-
21:12
-
20:52
-
20:30
-
20:07
-
19:45
-
19:15
-
18:57
-
18:35
-
18:23
-
18:06
-
17:46
-
17:25
-
16:58