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Осака отказалась от гражданства США

Осака отказалась от гражданства США
Теннис / WTA 0

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», японская теннисистка Наоми Осака отказалась от гражданства США, чтобы получить возможность выступить за Японию на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), сообщает NHK.

По словам бывшей первой ракетки мира, она завершила необходимые административные процедуры. По японскому законодательству, японец, имеющий больше одного гражданства, к 22 годам должен выбрать одно. 16 октября Наоми как раз исполнится 22 года.

«Возможность представлять Японию на Олимпиаде вызывает у меня особые чувства. Думаю, что, играя за гордость страны, я буду вкладывать ещё больше эмоций», — сказала Наоми.

В 2019 году Наоми стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, а также выиграла турниры в Осаке и Пекине.

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