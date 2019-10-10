Джокович рассказал, как победил игрока «с одной из лучших подач в истории»

Сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в третьем круге «Мастерса» в Шанхае представителя США Джона Иснера со счётом 7:5, 6:3, рассказал, как ему удалось взять два гейма на подаче соперника, который славится эйсами.
«Я просто стараюсь занять хорошую позицию и реагировать, найти баланс. Есть много технических деталей, в которые я не буду вдаваться. Иногда ты просто используешь опыт, полученный в предыдущих встречах с ним. Ты знаешь его любимую точку, но иногда всё решает реакция. Ты просто блокируешь удар и возвращаешь мяч в игру. Вот что нужно делать в матче с игроком с одной из лучших подач в истории.
Всегда есть над чем работать. В этом красота спорта и жизни в целом. Ты всегда можешь стать лучше. Но я доволен своим состоянием и игрой. В плане подачи это был один из лучших моих матчей за последнее время. С нетерпением жду следующей игры", — цитирует Джоковича Daily Express.
За выход в полуфинал Новак поспорит с греком Стефаносом Циципасом.
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