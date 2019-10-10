Рублёв уступил Звереву во 3-м круге «Мастерса» в Шанхае, проиграв первый сет 0:6

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае (Китай). 21-летний уроженец Москвы в матче третьего круга уступил пятой ракетке соревнований немцу Александру Звереву со счётом 0:6, 6:7 (4:7). Теннисист из Германии упрочил лидерство по показателю личных встреч – 3-0.
Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Зверев 17 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Рублёва 4 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
За выход в полуфинал соревнований Зверев поспорит с третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером, который обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена (13) со счётом 7:6 (9:7), 6:4.
Действующим чемпионом турнира в Шанхае является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.
- 10 октября 2019
-
18:51
-
18:22
-
18:13
-
17:55
-
17:28
-
15:36
-
15:24
-
14:57
-
14:40
-
14:08
-
13:40
-
13:34
-
13:24
-
13:02
-
12:41
-
12:12
-
11:50
-
11:28
-
10:51
-
10:34
-
09:53
-
09:32
-
09:12
-
08:30
- 9 октября 2019
-
22:31
-
22:13
-
21:35
-
21:12
-
20:52
-
20:30
-
20:07
-
19:45
-
19:15
-
18:57
-
18:35