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Рублёв уступил Звереву во 3-м круге «Мастерса» в Шанхае, проиграв первый сет 0:6

Рублёв уступил Звереву во 3-м круге «Мастерса» в Шанхае, проиграв первый сет 0:6
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае (Китай). 21-летний уроженец Москвы в матче третьего круга уступил пятой ракетке соревнований немцу Александру Звереву со счётом 0:6, 6:7 (4:7). Теннисист из Германии упрочил лидерство по показателю личных встреч – 3-0.

Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Зверев 17 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Рублёва 4 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

За выход в полуфинал соревнований Зверев поспорит с третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером, который обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена (13) со счётом 7:6 (9:7), 6:4.

Действующим чемпионом турнира в Шанхае является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.

Шанхай. 3-й круг
10 октября 2019, четверг. 15:45 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
0 		6 4  
         
Андрей Рублёв
33
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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