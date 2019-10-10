Рублёв уступил Звереву во 3-м круге «Мастерса» в Шанхае, проиграв первый сет 0:6

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае (Китай). 21-летний уроженец Москвы в матче третьего круга уступил пятой ракетке соревнований немцу Александру Звереву со счётом 0:6, 6:7 (4:7). Теннисист из Германии упрочил лидерство по показателю личных встреч – 3-0.



Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Зверев 17 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Рублёва 4 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.



За выход в полуфинал соревнований Зверев поспорит с третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером, который обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена (13) со счётом 7:6 (9:7), 6:4.



Действующим чемпионом турнира в Шанхае является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.