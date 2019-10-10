Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Линце (Австрия) под восьмым номером, пробилась в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга она обыграла немку Лауру Зигемунд, попавшую в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:1), 2:6, 6:4. Соперницы ранее не встречались.
Продолжительность поединка составила 2 часа 39 минут. Александрова 9 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Зигемунд 4 эйса, 3 двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Соперницей россиянки в матче за выход в полуфинал станет победительница поединка между француженкой Кристиной Младенович и четвёртой ракеткой соревнований Донной Векич из Хорватии.
Призовой фонд турнира в Линце составляет $ 250 тыс.
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