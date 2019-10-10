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Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Линце

Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Линце
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Линце (Австрия) под восьмым номером, пробилась в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга она обыграла немку Лауру Зигемунд, попавшую в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:1), 2:6, 6:4. Соперницы ранее не встречались.

Продолжительность поединка составила 2 часа 39 минут. Александрова 9 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Зигемунд 4 эйса, 3 двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Соперницей россиянки в матче за выход в полуфинал станет победительница поединка между француженкой Кристиной Младенович и четвёртой ракеткой соревнований Донной Векич из Хорватии.

Призовой фонд турнира в Линце составляет $ 250 тыс.

Линц. 2-й круг
10 октября 2019, четверг. 15:00 МСК
Екатерина Александрова
35
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 1 		6 4
         
Лаура Зигемунд
85
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
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