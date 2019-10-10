Федерер сравнялся с Надалем по количеству побед на турнирах категории «Мастерс»

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, обыгравший бельгийца Давида Гоффена (13) со счётом 7:6 (9:7), 6:4 в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай), догнал испанца Рафаэля Надаля по количеству выигранных поединков на турнирах категории ATP 1000.
Теннисисты занимают первое место по этому показателю с 381 победой. На третьем месте располагается первая ракетка мира серб Новак Джокович. Он выиграл 350 матчей на турнирах категории «Мастерс». «Большая тройка» серьёзно оторвалась от остальных преследователей. У британца Энди Маррея, занимающего четвёртое место, 213 побед.
Поскольку Надаль не выступает на «Мастерсе» в Шанхае из-за травмы запястья, Федерер может выйти в единоличные лидеры уже по итогам следующего раунда соревнований, если сумеет обыграть немца Александра Зверева (5).
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