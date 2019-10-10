Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Александрова сыграет с Младенович в четвертьфинале турнира в Линце

Александрова сыграет с Младенович в четвертьфинале турнира в Линце
Теннис / WTA 0

Французская теннисистка Кристина Младенович пробилась в четвертьфинал турнира в Линце (Австрия). В матче второго круга она одержала волевую победу над Донной Векич из Хорватии, посеянной на соревнованиях под четвёртым номером, — 3:6, 6:1, 6:2. Француженка сравняла счёт по показателю личных встреч — 2-2.

Продолжительность поединка составила 1 час 50 минут. Младенович 4 раза подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. На счету Векич 2 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Соперницей Младенович по четвертьфинальному поединку станет восьмая ракетка соревнований, россиянка Екатерина Александрова, которая обыграла немку Лауру Зигемунд, попавшую в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:1), 2:6, 6:4.

Линц. 2-й круг
10 октября 2019, четверг. 18:00 МСК
Кристина Младенович
46
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		1 2
         
Донна Векич
21
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019