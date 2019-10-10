Александрова сыграет с Младенович в четвертьфинале турнира в Линце

Французская теннисистка Кристина Младенович пробилась в четвертьфинал турнира в Линце (Австрия). В матче второго круга она одержала волевую победу над Донной Векич из Хорватии, посеянной на соревнованиях под четвёртым номером, — 3:6, 6:1, 6:2. Француженка сравняла счёт по показателю личных встреч — 2-2.



Продолжительность поединка составила 1 час 50 минут. Младенович 4 раза подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. На счету Векич 2 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.



Соперницей Младенович по четвертьфинальному поединку станет восьмая ракетка соревнований, россиянка Екатерина Александрова, которая обыграла немку Лауру Зигемунд, попавшую в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:1), 2:6, 6:4.