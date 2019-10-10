Шарапова не сыграет на турнире в Люксембурге, но прилетит на автограф-сессию

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова не выступит на турнире в Люксембурге, который пройдёт с 12 по 21 октября. Причиной отказа от участия стала травма плеча, сообщает пресс-служба соревнований.
Однако отмечается, что Шарапова прилетит в Люксембург, несмотря на повреждение. Россиянка пообщается с прессой, после чего проведёт встречу с болельщиками и раздаст автографы, а затем посетит закрытое мероприятие, организованное спонсором соревнований.
Аналогичная ситуация произошла на турнире в Линце (Австрия). Шарапова отказалась от участия в нём за несколько дней до начала, но прилетела на соревнования и встретилась с поклонниками.
Турнир в Люксембурге из-за травмы ноги пропустит также немка Анжелика Кербер. Представительниц России и Германии заменят американки Кэти Макнелли и Кори Гауфф.
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