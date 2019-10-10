Словачка Кужмова обыграла вторую россиянку за день на турнире в Линце

Российская теннисистка Анна Блинкова, выступающая вместе с японкой Макото Ниномией, не смогла пробиться в полуфинал турнира в Линце (Австрия) в парном разряде. Российско-японский дуэт уступил словачке Виктории Кужмовой и россиянке Яне Сизиковой со счётом 4:6, 6:3, [10:12].
Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут. Блинкова и Ниномия ни разу не подали навылет, совершили 10 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 7. На счету Кужмовой и Сизиковой 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
За выход в финал словачка и россиянка поспорят с чешским дуэтом Барбора Крейчикова/Катержина Синякова.
Для Кужмовой этот матч стал вторым за день. Ранее она обыграла девятую сеяную соревнований, россиянку Анастасию Павлюченкову, в матче второго круга в одиночном разряде.
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