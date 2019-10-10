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Медведев объяснил, почему сломал ракетку в матче 3-го круга «Мастерса» в Шанхае

Медведев объяснил, почему сломал ракетку в матче 3-го круга «Мастерса» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) под третьим номером, прокомментировал своё эмоциональное поведение во время матча третьего круга с канадцем Вашеком Поспишилом (Q), выигранного со счётом 7:6 (9:7), 7:5.

После неудачно выполненного удара россиянин четыре раза ударил ракеткой о корт и сломал её. «Я обычно не люблю разбивать ракетки, потому что это никогда не выглядит красиво. Но это правда, что иногда такое поведение может помочь выплеснуть эмоции и снять стресс», — приводит слова Медведева агентство «Синьхуа».

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Медведев поспорит с итальянцем Фабио Фоньини (10), который победил россиянина Карена Хачанова (7) — 6:3, 7:5.

Действующим чемпионом турнира в Шанхае является серб Новак Джокович.

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