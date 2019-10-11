Дементьева рассказала, как Мыскина перепутала сестёр Уильямс на «Кубке Кремля»

Олимпийская чемпионка 2008 года Елена Дементьева поделилась историей, которая произошла с ней и победительницей «Ролан Гаррос»-2004 Анастасией Мыскиной на «Кубке Кремля».



«Мне вспоминается один из первых моих турниров, когда мы вместе с Настей Мыскиной играли квалификацию. Тогда должна была приехать на турнир Винус Уильямс, которая уже была звездой, все были в предвкушении её приезда. Помню, ко мне подбегает совершенно огорчённая Настя и сетует: «Знаешь, я в первом круге на Уильямс попала». «Ну как такое может быть?! Дай сетку посмотреть», — говорю я.



Беру сетку, смотрю внимательно и успокаиваю Настю: «Чего ты раньше времени расстраиваешься?! Это всего лишь её младшая сестра Серена». Тогда ведь никто не мог себе представить, что в скором времени она станет одной из самых выдающихся теннисисток в истории тенниса. В общем, Серена Уильямс тоже начинала у нас и одни из своих первых турниров играла в квалификации «Кубка Кремля», — приводит слова Дементьевой пресс-служба соревнований.



«ВТБ Кубок Кремля» пройдёт в Москве с 14 по 20 октября.

