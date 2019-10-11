Федерер: люблю общаться с болельщиками, когда мне делают массаж

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал об отношении к социальным сетям.
«После Уимблдона я прекрасно отдохнул от соцсетей, потому что проводил много времени с семьёй. Я просто устал. Мне нравится быть с детьми. Я хочу быть хорошим примером для них и не сидеть всё время в телефоне. В Шанхае детей рядом нет, прессу они не читают, так что не знают, что я здесь с телефоном в руках. Вообще мне всегда нравится общаться с болельщиками в соцсетях.
Я всегда говорил, клялся себе, что никогда не открою страницу в соцсети, если буду вынужден каждый день публиковать по два поста. Этого в моих планах не было, хотя люди говорят, что мы должны это делать. Но мне всё равно, что я должен делать, потому что я в соцсетях не ради денег. Я просто хочу общаться с болельщиками. Люблю это делать, когда нахожусь на массажном столе, или утром, когда других дел нет.
В Шанхае со мной родители, так что придётся немного притормозить с соцсетями. Я хочу проводить время с родителями. До конца недели соцсети я отложу в сторону", — цитирует Федерера официальный сайт тура.
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