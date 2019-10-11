Дель Потро отложил возвращение в тур после операции на колене

31-летний аргентинец Хуан-Мартин дель Потро принял решение пропустить серию октябрьских турниров по причине восстановления от травмы колена, сообщает в своём «твиттере» Жозе Моргадо. Таким образом, не исключено, что теннисист возобновит выступления уже в следующем сезоне.
В 2019 году аргентинец провёл 12 матчей, в которых одержал 8 побед. Последняя официальная игра дель Потро состоялась в середине июня на соревнованиях в Лондоне. После стартовой победы над Денисом Шаповаловым Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании. После этого аргентинец был вынужден перенести операцию на колене.
В текущем сезоне дель Потро не выиграл ни одного трофея. В 2018 году в его активе две победы — в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе он обыграл Роджера Федерера, а в решающем матче соревнований в Акапулько он был сильнее южноафриканца Кевина Андерсона.
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