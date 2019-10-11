Медведев выиграл все 12 четвертьфиналов в этом сезоне

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под третьим номером, в четвертьфинале обыграл представителя Италии Фабио Фоньини (10) со счётом 6:3, 7:6 (7:4). В нынешнем сезоне уроженец Москвы выиграл все 12 четвертьфинальных матчей, в которых принимал участие.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 первая ракетка России поспорит с победителем поединка Новак Джокович (Сербия, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 6). Джокович является действующим чемпионом турнира в Шанхае. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.

В 2019 году Даниил выиграл турниры в Софии, Цинциннати и Санкт-Петербурге. В рейтинге ATP он занимает четвёртую строчку.

Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае