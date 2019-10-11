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Шарапова: не собираюсь возвращаться в теннис после беременности

Шарапова: не собираюсь возвращаться в теннис после
Шарапова: не собираюсь возвращаться в теннис после беременности
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась мыслями о своей возможной беременности.

«Если я забеременею, то потрачу на это дело всё своё время. У меня отличные отношения с мамой, которая была очень молода, рожая меня. Я бы тоже очень хотела иметь такие отношения с моим будущим ребёнком. Думаю, я не вернусь в теннис после родов», — цитирует Марию Tennis World USA.

Ранее стало известно, что россиянка отказалась от участия на соревнованиях в Люксембурге. Таким образом, Шарапова досрочно завершила сезон.

В настоящее время Мария является 138-й ракеткой мира. В текущем сезоне 32-летняя уроженка Нягани провела 15 матчей, в которых сумела добыть восемь побед. Из последних 10 матчей она сумела выиграть лишь трижды.

Лучшим результатом теннисистки в 2019 году стал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, где она уступила Эшли Барти.

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