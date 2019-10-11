Медведев записал видеообращение к болельщикам после выхода в 1/2 финала в Шанхае

Четвёртый номер рейтинга АТР из России Даниил Медведев обратился к своим болельщикам после выхода в полуфинал «Мастерса» в Шанхае (Китай). Соответствующее видео было опубликовано в официальном «твиттере» теннисиста. Напомним, сегодня, 11 октября, уроженец Москвы обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:3, 7:6 (7:4).
«Очень рад своему выходу в полуфинал, особенно очень рад уровню игры, который продемонстрировал сегодня.
Огромное спасибо всем за поддержку, за то, что встали рано. Вижу все ваши сообщения. Надеюсь пройти на турнире и дальше», — говорит Медведев.
Следующим соперником Медведева станет греческий теннисист Стефанос Циципас, добывший волевую победу над действующим чемпионом и первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем — 3:6, 7:5, 6:3.
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