Циципас — 11-й теннисист, обыгравший Федерера, Надаля и Джоковича в одном сезоне

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал 11-м игроком в истории тенниса, которому удалось в течение года обыграть всех представителей «Большой тройки» — Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича.



Напомним, Надаля Стефанос обыграл на турнире в Мадриде (Испания), а Федерера — на Открытом чемпионате Австралии. Джоковича грек одолел сегодня в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Шанхае (Китай). Счёт в личных противостояниях серба и грека стал 2:1 в пользу 21-летнего уроженца Афин.

Ранее такое достижение покорялось лишь десяти игрокам: Давиду Налбандяну (2007), Энди Маррею (2008, 2009, 2012), Энди Роддику (2008), Жилю Симону (2008), Николаю Давыденко (2009), Жо-Вильфреду Тсонга (2011), Хуану-Мартину дель Потро (2013), Стэну Вавринке (2014), Давиду Гоффену (2017) и Доминику Тиму (2019).

Циципас добыл волевую победу над Джоковичем и сыграет с Медведевым в 1/2 Шанхая