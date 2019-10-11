Циципас — 11-й теннисист, обыгравший Федерера, Надаля и Джоковича в одном сезоне

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал 11-м игроком в истории тенниса, которому удалось в течение года обыграть всех представителей «Большой тройки» — Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича.
Напомним, Надаля Стефанос обыграл на турнире в Мадриде (Испания), а Федерера — на Открытом чемпионате Австралии. Джоковича грек одолел сегодня в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Шанхае (Китай). Счёт в личных противостояниях серба и грека стал 2:1 в пользу 21-летнего уроженца Афин.
Ранее такое достижение покорялось лишь десяти игрокам: Давиду Налбандяну (2007), Энди Маррею (2008, 2009, 2012), Энди Роддику (2008), Жилю Симону (2008), Николаю Давыденко (2009), Жо-Вильфреду Тсонга (2011), Хуану-Мартину дель Потро (2013), Стэну Вавринке (2014), Давиду Гоффену (2017) и Доминику Тиму (2019).
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