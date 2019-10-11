Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Циципас — 11-й теннисист, обыгравший Федерера, Надаля и Джоковича в одном сезоне

Циципас — 11-й теннисист, обыгравший Федерера, Надаля и Джоковича в одном сезоне
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал 11-м игроком в истории тенниса, которому удалось в течение года обыграть всех представителей «Большой тройки» — Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича.

Напомним, Надаля Стефанос обыграл на турнире в Мадриде (Испания), а Федерера — на Открытом чемпионате Австралии. Джоковича грек одолел сегодня в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Шанхае (Китай). Счёт в личных противостояниях серба и грека стал 2:1 в пользу 21-летнего уроженца Афин.

Ранее такое достижение покорялось лишь десяти игрокам: Давиду Налбандяну (2007), Энди Маррею (2008, 2009, 2012), Энди Роддику (2008), Жилю Симону (2008), Николаю Давыденко (2009), Жо-Вильфреду Тсонга (2011), Хуану-Мартину дель Потро (2013), Стэну Вавринке (2014), Давиду Гоффену (2017) и Доминику Тиму (2019).

Мадрид (м). 1/2 финала
11 мая 2019, суббота. 22:00 МСК
Стефанос Циципас
9
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 3
         
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2019, воскресенье. 11:15 МСК
Стефанос Циципас
15
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 11 		7 7 7 7 7  
7 13 		6 3 5 6 5  
             
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Шанхай. 1/4 финала
11 октября 2019, пятница. 09:20 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
3 		7 6
         
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Циципас добыл волевую победу над Джоковичем и сыграет с Медведевым в 1/2 Шанхая
Джокович прокомментировал поражение от Циципаса на «Мастерсе» в Шанхае
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019